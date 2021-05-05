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СМИ: более 2 тысяч мигрантов погибли из-за миграционных мер ЕС

СМИ: более 2 тысяч мигрантов погибли из-за миграционных мер ЕС

Киев  •  УНН

 • 15398 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом воспрепятствовали проникновению в Европу по меньшей мере 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, опубликовав исследование на основе данных учреждений ООН и неправительственных организаций (НПО), передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что в ходе одной из крупнейших за последние десятилетия операций по массовой высылке европейские страны при поддержке Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex систематически оттесняли тысячи гонимых войной беженцев, в том числе детей, прибегая к незаконной тактике с применением насилия и жестокости по отношению к людям во время задержания или транспортировки.

С января 2020 года, несмотря на сокращение численности притока мигрантов, Италия, Мальта, Греция, Хорватия и Испания ужесточили свою миграционную политику. После введения частичного или полного закрытия границ, чтобы остановить вспышку нового коронавируса, эти страны привлекли частные суда для перехвата терпящих бедствие лодок и отправки беженцев в центры содержания под стражей. Неоднократно поступали сообщения о том, что людей избивали, грабили, раздевали догола на границе или оставляли в море, отмечает издание.

Датский совет по делам беженцев (ДРК) подсчитал, что Хорватия с начала пандемии оттеснила от своих границ в Боснию и Герцеговину почти 18 тыс. мигрантов. Сеть мониторинга насилия на границе (BVMN), которая состоит из 13 НПО, в свою очередь заявила, что Греция с января 2020 года не позволила высадиться на свой берег более 6 тыс. мигрантов. В связи с этим против Греции в Европейский суд по правам человека в апреле был подан иск. Афины подозревают в том, что десятки мигрантов были брошены в море на спасательных плотах после того, как некоторые из них были избиты. В деле утверждается, что греческие патрульные катера отбуксировали лодки с мигрантами обратно в турецкие воды и бросали людей в море без еды, воды и спасательных жилетов.

Дополнение

Только недавно из Средиземного моря спасли почти 100 нелегальных мигрантов.

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