Четыре лодки, перевозившие сотню мигрантов, высадили их на итальянском отрове Лампедуза
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Четыре лодки с более чем 500 мигрантами высадились на Лампедузе (небольшой итальянский вулканический остров в Средиземном море, в 205 км от Сицилии) после того, как итальянские власти перехватили их у побережья средиземноморского острова, сообщило в воскресенье информационное агентство ANSA, передает УНН.
Детали
ANSA сообщило, что одна из лодок, на борту которой находилось 325 человек, была перехвачена в 8 милях от острова Лампедуза.
Патрульное судно, принадлежащее итальянской налоговой полиции, которая занимается финансовыми преступлениями и контрабандой, сопровождало вторую лодку, на которой находилось около 90 человек, сообщает ANSA.
Два другие лодки, на борту которых находились 98 и 16 человек, высадились на средиземноморском острове в воскресенье, сообщает информагентство. Все мигранты были перемещены в так называемую "горячую точку", островной центр мигрантов.
Лампедуза является одним из основных пунктов высадки на маршруте мигрантов, которые едут в основном из Туниса и Ливии в Европу.
Добавим
Страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом помешали проникновению в Европу не менее 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек