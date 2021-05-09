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Четыре лодки, перевозившие сотню мигрантов, высадили их на итальянском отрове Лампедуза

Четыре лодки, перевозившие сотню мигрантов, высадили их на итальянском отрове Лампедуза

Киев  •  УНН

 • 21809 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Четыре лодки с более чем 500 мигрантами высадились на Лампедузе (небольшой итальянский вулканический остров в Средиземном море, в 205 км от Сицилии) после того, как итальянские власти перехватили их у побережья средиземноморского острова, сообщило в воскресенье информационное агентство ANSA, передает УНН.

Детали

ANSA сообщило, что одна из лодок, на борту которой находилось 325 человек, была перехвачена в 8 милях от острова Лампедуза.

Патрульное судно, принадлежащее итальянской налоговой полиции, которая занимается финансовыми преступлениями и контрабандой, сопровождало вторую лодку, на которой находилось около 90 человек, сообщает ANSA.

Два другие лодки, на борту которых находились 98 и 16 человек, высадились на средиземноморском острове в воскресенье, сообщает информагентство. Все мигранты были перемещены в так называемую "горячую точку", островной центр мигрантов.

Лампедуза является одним из основных пунктов высадки на маршруте мигрантов, которые едут в основном из Туниса и Ливии в Европу.

Добавим

Страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом помешали проникновению в Европу не менее 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек

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