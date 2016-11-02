Чорно-білі фотографії воєнного часу перетворили на сюрреалістичні картини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чорно-білі світлини воєнних років завдяки австралійському фотографу і художнику Джейну Лонгу перетворилися на сюрреалістичні картини. Оновлені фото з’явилися на сайті CNN, повідомляє УНН.
Натрапивши на архів чорно-білих зображень, створених відомим румунським військовим фотографом Костіца Аксінте, австралієць Джейн Лонг переосмислив їх по-своєму.
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За допомогою комп'ютерних програм Lightroom і Photoshop художник подарував світлинам нове життя.