Черно-белые фотографии военного времени превратили в сюрреалистические картины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Черно-белые фотографии военных лет благодаря австралийскому фотографу и художнику Джейну Лонгу превратились в сюрреалистические картины. Обновленные фото появились на сайте CNN, сообщает УНН.
Натолкнувшись на архив черно-белых изображений, созданных известным румынским военным фотографом Костица Аксинте, австралиец Джейн Лонг переосмыслил их по-своему.
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С помощью компьютерных программ Lightroom и Photoshop художник подарил фотографиям новую жизнь.