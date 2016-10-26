Чоловіку, який підірвав магазин на Київщині, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру чоловіку, який у місті Березань підірвав місцевий магазин, внаслідок чого постраждало двоє осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні повідомлено про підозру зловмиснику за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, 27-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приніс до магазину у місті Березань пакет, який вибухнув та загорівся.
Внаслідок вибуху до лікарні доставили двох постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості та пошкоджено вогнем приміщення магазину.
Крім того, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще 9 предметів схожих на гранати.