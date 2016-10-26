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Чоловіку, який підірвав магазин на Київщині, повідомлено про підозру

Чоловіку, який підірвав магазин на Київщині, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 7821 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру чоловіку, який у місті Березань підірвав місцевий магазин, внаслідок чого постраждало двоє осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні повідомлено про підозру зловмиснику за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 27-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приніс до магазину у місті Березань пакет, який вибухнув та загорівся.

Внаслідок вибуху до лікарні доставили двох постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості та пошкоджено вогнем приміщення магазину.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще 9 предметів схожих на гранати.

Українські Національні Новини

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