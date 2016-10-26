Мужчине, который подорвал магазин в Киевской области, сообщили о подозрении

Процессуальным руководителем в уголовном производстве сообщено о подозрении злоумышленнику по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принес в магазин в городе Березань пакет, который взорвался и загорелся.

В результате взрыва в больницу доставили двух пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести. От огня пострадало также помещение магазина.

Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли еще 9 предметов похожих на гранаты.