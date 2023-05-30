Чоловіків з окупованої Луганщини не відпускають з армії окупантів за віком - ОВА

Цитата

"Уже не вперше рідні примусово мобілізованих росіянами луганчан звертаються до псевдовлади щодо дотримання законодавства рф. Але інтеграція відбувається лише там, де це вигідно. А де потрібно – діють закони так званої «лнр», тобто не діє нічого. Тому чоловіки з Луганщини старше 50 років залишаються на службі в окупанта, водночас осіб аналогічного віку з регіонів рф демобілізують вчасно", - повідомив Лисогор.

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Що стосується ситуації на фронті, то, зі слів голови Луганської ОВА, загарбники активізували атаки на Сватівщині.

"Переважна більшість атак ворога, зазвичай, спрямована на Білогорівку та Кремінські ліси. Але цього разу росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині. А саме, в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа. По Стельмахівці противник ще й вдарив з неба. Так само як і по Білогорівці. На кожній ділянці фронту українські військові тримають оборону, не даючи окупантам просунутися", - повідомив Лисогор.

З його слів, Невське, Діброва та Білогорівка зазнали артилерійських обстрілів.

Доповнення

За минулу добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області - у Торецьку. Ще 10 людей в області дістали поранення. Є руйнування багатьох будівель.