Мужчин с оккупированной Луганщины не отпускают из армии оккупантов по возрасту - ОВА

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"Уже не впервые родные принудительно мобилизованных россиянами луганчан обращаются к псевдовласти по соблюдению законодательства рф. Но интеграция происходит только там, где это выгодно. А где нужно – действуют законы так называемой «лнр», то есть не действует ничего. Поэтому мужчины с Луганской области старше 50 лет остаются на службе у оккупанта, в то же время лиц аналогичного возраста из регионов рф демобилизуют вовремя", - сообщил Лысогор.

Детали

Что касается ситуации на фронте, то, по словам главы Луганской ОВА, захватчики активизировали атаки на Сватовщине.

"Подавляющее большинство атак врага, как правило, направлено на Белогоровку и Кременские леса. Но на этот раз россияне вели наступательные действия исключительно на Сватовщине. А именно, в районе Стельмаховки и Новоселовского, где на оба населенных пункта осталось одно гражданское лицо. По Стельмаховке противник еще и ударил с неба. Так же как и по Белогоровке. На каждом участке фронта украинские военные держат оборону, не давая оккупантам продвинуться", - сообщил Лысогор.

По его словам, Невское, Диброва и Белогоровка подверглись артиллерийским обстрелам.

Дополнение

За прошедшие сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Торецке. Еще 10 человек в области получили ранения. Есть разрушения многих зданий.