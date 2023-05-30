2 людей загинули, 10 поранено, є руйнування: ворог продовжує обстрілювати Донеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За минулу добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Торецьку. Ще 10 людей в області дістали поранення. Є руйнування багатьох будівель. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Деталі
На Волноваському напрямку під мінометним вогнем Велика Новосілка. Вугледар протягом доби переніс 3 авіаудари та 15 артобстрілів. Також у громаді потерпають Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.
Кириленко зазначив, що на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки.
До цього, 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та сільгосппідприємство, у Вовченці та Гострому пошкоджено по 1 будинку. Під вогнем артилерії — Красногорівка та Георгіївка.
На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 8 поранено внаслідок удару авіабомбою по Торецьку. Було знищено АЗС, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та школу.
У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Як повідомляє очільник Донецької ОВА, зранку відбувся артобстріл Костянтинівки — пошкоджено підприємство.
На Лисичанському напрямку 2 людини поранено у Званівці. Пошкоджено будинок і нежитлове приміщення у Сіверську.
Доповнення
Загалом за минулу добу в Донецькій області загинуло двоє людей, ще 10 - дістали поранення.
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