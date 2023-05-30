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2 человека погибли, 10 ранены, есть разрушения: враг продолжает обстреливать Донецкую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. За минувшие сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Торецке. Еще 10 человек в области получили ранения. Есть разрушения многих зданий. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

На Волновахском направлении под минометным огнем Великая Новоселка. Угледар в течение суток перенес 3 авиаудара и 15 артобстрелов. Также в громаде страдают Новоукраинка, Пречистовка и Максимовка.

Кириленко отметил, что на Донецком направлении под утро состоялся массированный артобстрел Авдеевки.

К этому, 5 раз под обстрелы попадала Кураховская громада: в Курахово повреждено 7 частных домов, 2 многоэтажки и сельхозпредприятие, в Волченке и Остром повреждено по 1 дому. Под огнем артиллерии — Красногоровка и Георгиевка.

На Горловском направлении 2 человека погибли и 8 ранены в результате удара авиабомбой по Торецку. Была уничтожена АЗС, повреждены 2 многоэтажки, 2 админздания и школа.

В Часовоярской громаде повреждены 2 дома. Как сообщает глава Донецкой ОГА, утром состоялся артобстрел Константиновки — повреждено предприятие.

На Лисичанском направлении 2 человека ранены в Звановке. Поврежден дом и нежилое помещение в Северске.

Дополнение

Всего за прошедшие сутки в Донецкой области погибло два человека, еще 10 - получили ранения.

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