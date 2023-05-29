рашисти двічі ударили фугасними авіабомбами по Торецьку: 2 загиблих, ще 8 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. росіяни двічі ударили по Торецьку авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ 250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю, є загиблі та поранені. про це УНН пише з посиланням на голову ОВА в Telegram.
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"Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ 250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю. На місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу. Щодня росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних на Донеччині", - повідомив Павло Кириленко.
Він закликав громадян, особливо жителів прифронтових громад не ставити життя під ризик та своєчасно евакуюватися.
Додамо
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження багатьох житлових будинків, також зафіксовано влучання у промзону.