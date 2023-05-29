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19:26 • 39729 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101304 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105585 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105955 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100744 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91884 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109598 просмотра

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рашисты дважды ударили фугасными авиабомбами по Торецку: 2 погибших, еще 8 раненых

рашисты дважды ударили фугасными авиабомбами по Торецку: 2 погибших, еще 8 раненых

Киев • УНН

 • 336038 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. россияне дважды ударили по Торецку авиацией — фугасными авиационными бомбами (ФАБ 250). Повреждены АЗС и многоэтажное здание, есть погибшие и раненые. об этом УНН пишет со ссылкой на главу ОВА в Telegram.

Цитата

"В 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией — фугасными авиационными бомбами (ФАБ 250). Повреждены АЗС и многоэтажное здание. На месте работают спасатели и полиция, раненые получают необходимую медицинскую помощь. Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области", — сообщил Павел Кириленко.

Он призвал граждан, особенно жителей прифронтовых громад не ставить жизнь под риск и своевременно эвакуироваться.

Добавим

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону.

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