рашисты дважды ударили фугасными авиабомбами по Торецку: 2 погибших, еще 8 раненых

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"В 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией — фугасными авиационными бомбами (ФАБ 250). Повреждены АЗС и многоэтажное здание. На месте работают спасатели и полиция, раненые получают необходимую медицинскую помощь. Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области", — сообщил Павел Кириленко.

Он призвал граждан, особенно жителей прифронтовых громад не ставить жизнь под риск и своевременно эвакуироваться.

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Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону.