Чоловік з ножем накинувся на трирічних дітей у французьких Альпах, постраждалі в критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Чоловік, озброєний ножем, напав на групу дітей дошкільного віку, які грали біля озера у французьких Альпах, поранивши чотирьох та одного дорослого, а також викликав шокову хвилю по всій країні, передає УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Підозрюваний - сирієць віком близько 30 років, якому у квітні було надано статус біженця у Швеції, повідомило AFP джерело в поліції.
Свідки розповіли, що підозрюваний у нападі з ножем бігав нападаючи на людей навмання, перш ніж був застрелений поліцією на березі озера Ансі.
«Він хотів напасти на всіх. Я відсунувся, і він кинувся на старого та жінку і вдарив старого ножем», — розповів місцевій газеті Dauphine Libere очевидець подій.
Інший свідок розповів телеканалу BFM, що злочинець напав на дітей і кричав.
Двоє дітей, яким близько трьох років, і доросла жертва перебувають в критичному стані і борються за своє життя в лікарні, повідомило джерело в службі безпеки.
Джерело в поліції повідомило, що перевірка затриманого на місці події триває, але вона невідома французьким службам безпеки.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав це «нападом абсолютного боягузтва».
«Народ у шоці. Наші думки з (постраждалими), а також із їхніми сім'ями та службами екстреної допомоги», — написав він у Twitter.
Офіс прем'єр-міністра Елізабет Борн оголосив, що вона прибула на місце події, а депутати французького парламенту вшанували трагедію хвилиною мовчання.
Доповнення
У 2012 році франко-алжирський екстреміст на ім'я Мохамед Мерах убив семеро людей під час перестрілки в південному місті Тулуза.
Напад у четвер, ймовірно, спричинить більш пильну увагу до імміграційної політики та політики надання притулку.
Лідер ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен написала, що дізналася про цю новину «зі страхом та жахом».