Мужчина с ножом набросился на трехлетних детей во французских Альпах, пострадавшие в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей дошкольного возраста, которые играли у озера во французских Альпах, ранив четырех и одного взрослого, а также вызвал шоковую волну по всей стране, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Подозреваемый - сириец в возрасте около 30 лет, которому в апреле был предоставлен статус беженца в Швеции, сообщил AFP источник в полиции.
Свидетели рассказали, что подозреваемый в нападении с ножом бегал нападая на людей наугад, прежде чем был застрелен полицией на берегу озера Анси.
«Он хотел напасть на всех. Я отодвинулся, и он бросился на старика и женщину и ударил старика ножом», — рассказал местной газете Dauphine Libere очевидец событий.
Другой свидетель рассказал телеканалу BFM, что преступник напал на детей и кричал.
Двое детей, которым около трех лет, и взрослая жертва находятся в критическом состоянии и борются за свою жизнь в больнице, сообщил источник в службе безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это «нападением абсолютной трусости».
«Народ в шоке. Наши мысли с (пострадавшими), а также с их семьями и службами экстренной помощи», — написал он в Twitter.
Офис премьер-министра Элизабет Борн объявил, что она прибыла на место происшествия, а депутаты французского парламента почтили трагедию минутой молчания.
Дополнение
В 2012 году франко-алжирский экстремист по имени Мохамед Мерах убил семь человек во время перестрелки в южном городе Тулуза.
Нападение в четверг, вероятно, повлечет за собой более пристальное внимание к иммиграционной политике и политике предоставления убежища.
Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала, что узнала об этой новости «со страхом и ужасом».