Мужчина с ножом набросился на трехлетних детей во французских Альпах, пострадавшие в критическом состоянии

Детали

Подозреваемый - сириец в возрасте около 30 лет, которому в апреле был предоставлен статус беженца в Швеции, сообщил AFP источник в полиции.

Свидетели рассказали, что подозреваемый в нападении с ножом бегал нападая на людей наугад, прежде чем был застрелен полицией на берегу озера Анси.

«Он хотел напасть на всех. Я отодвинулся, и он бросился на старика и женщину и ударил старика ножом», — рассказал местной газете Dauphine Libere очевидец событий.

Другой свидетель рассказал телеканалу BFM, что преступник напал на детей и кричал.

Двое детей, которым около трех лет, и взрослая жертва находятся в критическом состоянии и борются за свою жизнь в больнице, сообщил источник в службе безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это «нападением абсолютной трусости».

«Народ в шоке. Наши мысли с (пострадавшими), а также с их семьями и службами экстренной помощи», — написал он в Twitter.

Офис премьер-министра Элизабет Борн объявил, что она прибыла на место происшествия, а депутаты французского парламента почтили трагедию минутой молчания.

Дополнение

В 2012 году франко-алжирский экстремист по имени Мохамед Мерах убил семь человек во время перестрелки в южном городе Тулуза.

Нападение в четверг, вероятно, повлечет за собой более пристальное внимание к иммиграционной политике и политике предоставления убежища.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала, что узнала об этой новости «со страхом и ужасом».