Чоловік з арматурою відібрав десять тисяч гривень у пенсіонерки на Вінничині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ. 13 листопада. УНН. Вчора працівники Бершадського відділу поліції затримали 29-річного чоловіка, який, погрожуючи металевим прутом, відібрав у пенсіонерки майже десять тисяч гривень. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Вінницької області.
До правоохоронців звернулася 76-річна жителька с. Хмарівка, яка повідомила про те, що на неї напав невідомий чоловік.
Так, за словами пенсіонерки, зловмисник проник до її будинку через незачинені двері та, погрожуючи металевим прутом, вимагав у неї гроші. Жінці нічого іншого не залишилось, як вказати нападнику, де сховані кошти аби зберегти життя. Після цього правопорушник зник із грошима у сумі майже 10 тисяч гривень.
Зловмисником виявився 29-річний житель Чечельницького району, який нещодавно звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. За такий злочин йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.