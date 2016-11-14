Человек с арматурой отобрал десять тысяч гривен у пенсионерки в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА. 13 ноября. УНН. Вчера работники Бершадского отдела полиции задержали 29-летнего мужчину, который, угрожая металлическим прутом, отобрал у пенсионерки почти десять тысяч гривен. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.
В милицию обратилась 76-летняя жительница с. Хмаровка, которая сообщила о том, что на нее напал неизвестный мужчина.
Так, по словам пенсионерки, злоумышленник проник в ее дом через незапертую дверь и, угрожая металлическим прутом, требовал у нее деньги. Женщине ничего другого не осталось, как указать нападающему, где спрятаны деньги чтобы сохранить жизнь. После этого преступник скрылся с деньгами в сумме почти 10 тыс гривен.
Злоумышленником оказался 29-летний житель Чечельницкого района, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. За такое преступление ему грозит от 7 до 12 лет заключения.