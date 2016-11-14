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15 марта, 19:03 • 109443 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150367 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127504 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120754 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107127 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102585 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97491 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Человек с арматурой отобрал десять тысяч гривен у пенсионерки в Винницкой области

Человек с арматурой отобрал десять тысяч гривен у пенсионерки в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7507 просмотра

ВИННИЦА. 13 ноября. УНН. Вчера работники Бершадского отдела полиции задержали 29-летнего мужчину, который, угрожая металлическим прутом, отобрал у пенсионерки почти десять тысяч гривен. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.

В милицию обратилась 76-летняя жительница с. Хмаровка, которая сообщила о том, что на нее напал неизвестный мужчина.

Так, по словам пенсионерки, злоумышленник проник в ее дом через незапертую дверь и, угрожая металлическим прутом, требовал у нее деньги. Женщине ничего другого не осталось, как указать нападающему, где спрятаны деньги чтобы сохранить жизнь. После этого преступник скрылся с деньгами в сумме почти 10 тыс гривен.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Чечельницкого района, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. За такое преступление ему грозит от 7 до 12 лет заключения.

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