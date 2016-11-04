Чоловік влаштував стрілянину в ресторані у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Печерському районі столиці чоловік ввечері 3 листопада влаштував стрілянину, в результаті якої двоє жінок отримали вогнепальне поранення. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Подія сталася у Печерському районі столиці о 21:20 год.. У результаті двоє жінок отримали дотикові вогнепальні поранення, у однієї потерпілої непроникаюче поранення руки, в іншої — травма ноги. Із заявами до поліції вони не зверталися.На місці працювала слідчо-оперативна група.
За словами свідків та очевидців встановлено, що у ресторан зайшов чоловік зі зброєю та висловлюючись нецензурною лайкою здійснив кілька неприцільних пострілів та зник із місця події на автомобілі.
У вчиненні правопорушення правоохоронці підозрюють місцевого жителя 1985 року народження. Проводяться всі необхідні заходи для його затримання.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.