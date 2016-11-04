Мужчина устроил стрельбу в ресторане в Киеве

Произошло это в Печерском районе столицы в 21:20. В результате две женщины получили касательные огнестрельные ранения, у одной потерпевшей непроникающее ранение руки, у другой - травма ноги. С заявлениями в полицию они не обращались. На месте работала следственно-оперативная группа.

По словам свидетелей и очевидцев установлено, что в ресторан зашел мужчина с оружием и выражаясь нецензурной бранью совершил несколько неприцельных выстрелов и скрылся с места происшествия на автомобиле.

В совершении правонарушения правоохранители подозревают местного жителя 1985 года рождения. Проводятся все необходимые меры для его задержания.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.