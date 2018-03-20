Чоловік вкрав в одеської фірми 174 тис. грн, залізши в офіс через вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Злочинець вночі вкрав з офісу приватного підприємства більше 170 тисяч гривень у селі Суворове Одеської області. Про це повідомила прес-служба ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
"Подія мала місце в селі Суворове Ізмаїльського району. Правопорушник в нічний час, пошкодивши металеві грати вікна, проник до приміщення. Там з сейфу він викрав 174 тисячі гривень та два ноутбуки", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що зловмисником виявився 39-річний місцевий житель, який перебував на випробувальному терміні. Він був неодноразово судимий за майнові злочини.
"Скоївши крадіжку, частину грошей чоловік встиг витратити на власні потреби, а іншу він перевів в долари США, які у нього в подальшому були вилучені. Також у зловмисника було виявлено та вилучено викрадену комп'ютерну техніку", - уточнила начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП підполковник поліції Наталія Старцева.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах.