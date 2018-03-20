Мужчина украл в одесской фирмы 174 тыс. грн, проникнув в офис через окно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Преступник ночью похитил из офиса частного предприятия больше 170 тыс. гривен в селе Суворово Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области, передает УНН.
"Происшествие имело место в селе Суворово Измаильского района. Правонарушитель в ночное время, повредив металлические решетки окна, проник в помещение. Там из сейфа он похитил 174 тысяч гривен и два ноутбука", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который находился на испытательном сроке. Он был неоднократно судим за имущественные преступления.
"Совершив кражу, часть денег мужчина успел потратить на собственные нужды, а другую он перевел в доллары США, которые у него в дальнейшем были изъяты. Также у злоумышленника было обнаружено и изъято похищенную компьютерную технику", - уточнила начальник следственного отдела Измаильского ОП подполковник полиции Наталья Старцева.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до шести лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах.