Чоловік в Одесі облив 12-річного хлопчика кислотою
Київ • УНН
ОДЕСА- КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі поліція затримала чоловіка, який облив 12-річного хлопчика кислотою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін, передає кореспондент УНН.
“Покидька, який облив дитину кислотою, затримано. Тривають слідчі дії”, — написав Д.Головін.
Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, подія сталася на Французькому бульварі. Попередньо встановлено, що інцидент стався через те, що підліток з друзями грався під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.
“Невдоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, внаслідок чого на його шиї, голові та тулубі з’явилися опіки”, — йдеться у повідомленні.
Мати хлопчика звернулась до поліції. Її з сином направили до лікарні для встановлення характеру ушкоджень.
“Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Британії трирічну дитину облили кислотою.