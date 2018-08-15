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Чоловік в Одесі облив 12-річного хлопчика кислотою

Київ • УНН

 • 14894 перегляди

ОДЕСА- КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі поліція затримала чоловіка, який облив 12-річного хлопчика кислотою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін, передає кореспондент УНН.

Чоловік в Одесі облив 12-річного хлопчика кислотою

“Покидька, який облив дитину кислотою, затримано. Тривають слідчі дії”, — написав Д.Головін.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, подія сталася на Французькому бульварі. Попередньо встановлено, що інцидент стався через те, що підліток з друзями грався під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.

“Невдоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, внаслідок чого на його шиї, голові та тулубі з’явилися опіки”, — йдеться у повідомленні.

Мати хлопчика звернулась до поліції. Її з сином направили до лікарні для встановлення характеру ушкоджень.

“Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Британії трирічну дитину облили кислотою.

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