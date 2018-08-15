Мужчина в Одессе облил 12-летнего мальчика кислотой
Киев • УНН
ОДЕССА- КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одессе полиция задержала мужчину, который облил 12-летнего мальчика кислотой. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.
"Мерзавец, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал Д.Головин.
Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, инцидент произошел на Французском бульваре. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.
"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", - говорится в сообщении.
Мать мальчика обратилась в полицию. Ее с сыном направили в больницу для установления характера повреждений.
"Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Великобритании трехлетнего ребенка облили кислотой.