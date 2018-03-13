Чоловік у формі поліцейського намагався допомогти бойовику виїхати з ОРДЛО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Луганській області чоловік, одягнений у форму Національної поліції, намагався допомогти бойовику "ЛНР" перетнути лінію розмежування та потрапити на контрольовану українською владою територію для вирішення особистих питань. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Правоохоронці встановили, що уродженець міста Щастя Новоайдарського району Луганщини приєднався до так званої "народної міліції "ЛНР" у 2015 році як розвідник і "дослужився" до командира розвідувального відділення. За інформацією СБ України, бойовик вирішив в’їхати на підконтрольну українській владі територію для вирішення особистих питань", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби "взяли" зловмисника під час спроби перетину лінії розмежування. Разом з ним був затриманий чоловік у формі працівника поліції без відповідних документів, який, за оперативними даними, мав допомогти терористу пройти через блокпости.

Бойовику терористичної організації "ЛНР" оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Другий затриманий буде переданий представникам органу досудового розслідування для визначення його процесуального статусу.

Нагадаємо, прикордонники повідомили, що бойовики "Л/ДНР" примушують молодь отримувати фейкові документи.

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