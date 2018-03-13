Мужчина в форме полицейского пытался помочь боевику уехать из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Луганской области мужчина, одетый в форму Национальной полиции, пытался помочь боевику "ЛНР" пересечь линию разграничения и попасть на контролируемую украинскими властями территорию для решения личных вопросов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой "народной милиции "ЛНР" в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБ Украины, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы "взяли" злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.
Боевику террористической организации "ЛНР" объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса.
Напомним, пограничники сообщили, что боевики "Л/ДНР" заставляют молодежь получать фейковые документы.