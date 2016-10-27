Чоловік побив свою співмешканку у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Вінниці, на вулиці Максима Шимка, 40-річну жінку побив її співмешканець. Про це повідомили у спільноті патрульної поліції Вінниці у ФБ, пише УНН-Центр.
Прибувши на місце події, патрульні поліцейські побачили жінку на обличчі якої були помітні тілесні ушкодження.
На її 33-річного співмешканця інспектори одягнули кайданки та викликали слідчо-оперативну групу. Жінку забрала до лікарні швидка.
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Всі подальші обставини справи з’ясовують слідчі.