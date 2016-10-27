Мужчина избил свою сожительницу в Виннице

Прибыв на место происшествия, патрульные полицейские увидели женщину на лице которой были заметны телесные повреждения.

На ее 33-летнего сожителя инспекторы одели наручники и вызвали следственно-оперативную группу. Женщину забрала в больницу скорая.

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Все дальнейшие обстоятельства дела выясняют следователи.