Чоловік насмерть забив батька на Житомирщині

«За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті чоловіка став крововилив у мозок, спричинений численними травмами голови. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У ході проведених першочергових заходів працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження пенсіонеру наніс його 53-річний син. За попередньою інформацією, чоловік тривалий час зловживає спиртними напоями. І увечері 9 січня також перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його батько вже п’ятий рік був прикутий до ліжка, а тому не міг оборонятися від агресії сина. Нанесені травми виявилися фатальними», - повідомили у поліції.

Наразі чоловікові оголошено про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть батька (ч.2 ст.121 КК України). Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.