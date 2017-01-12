Мужчина насмерть забил отца в Житомирской области

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало кровоизлияние в мозг, вызванное многочисленными травмами головы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведенных первоочередных мероприятий работники полиции установили, что телесные повреждения пенсионеру нанес его 53-летний сын. По предварительной информации, мужчина длительное время злоупотребляет спиртными напитками. И вечером 9 января также находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отец уже пятый год был прикован к постели, а потому не мог обороняться от агрессии сына. Нанесенные травмы оказались фатальными", - сообщили в полиции.

Мужчине объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть отца (ч.2 ст.121 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.