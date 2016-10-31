Чоловік намагався перевезти до Миколаєва понад 3 тис. набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці вилучили понад три тисячі набоїв у вантажівці з меблями, яка прямувала до Миколаєва. Про це УНН повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції у Донецькій області.
Так, на Мангушському пості поліції був зупинений вантажний автомобіль під керуванням 32-річного чоловіка, який перевозив меблі в місто Миколаїв. При ретельному огляді кузова під диваном правоохоронці знайшли упаковки з набоїв. Всього 3217 боєприпасів калібром 7,62 мм і 2 патрони калібром 5,45 мм було вилучено та направлено на експертизу.
Як пояснив власник, їх він обміняв у знайомих для “особистого використання”, тільки ось з якою метою збирався застосувати вилучений комплект, зловмисник так і не зміг пояснити.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (носіння, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів). Покарання, передбачене санкцією статті, — до 7 років позбавлення волі.