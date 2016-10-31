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Мужчина пытался перевезти в Николаев более 3 тыс. патронов

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители изъяли более трех тысяч патронов в грузовике с мебелью, который направлялся в Николаев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции в Донецкой области.

Так, на Мангушском посту полиции был остановлен грузовой автомобиль под управлением 32-летнего мужчины, который перевозил мебель в город Николаев. При тщательном осмотре кузова под диваном правоохранители нашли упаковки из патронов. Всего 3217 боеприпасов калибром 7,62 мм и 2 патрона калибра 5,45 мм были изъяты и направлены на экспертизу.

Как пояснил владелец, их он обменял у знакомых для "личного использования", только вот с какой целью собирался применить изъятый комплект, злоумышленник так и не смог объяснить.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 7 лет лишения свободы.

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