Мужчина пытался перевезти в Николаев более 3 тыс. патронов

Так, на Мангушском посту полиции был остановлен грузовой автомобиль под управлением 32-летнего мужчины, который перевозил мебель в город Николаев. При тщательном осмотре кузова под диваном правоохранители нашли упаковки из патронов. Всего 3217 боеприпасов калибром 7,62 мм и 2 патрона калибра 5,45 мм были изъяты и направлены на экспертизу.

Как пояснил владелец, их он обменял у знакомых для "личного использования", только вот с какой целью собирался применить изъятый комплект, злоумышленник так и не смог объяснить.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 7 лет лишения свободы.