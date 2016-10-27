Чоловік на Рівненщині помер через отруєння алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У селі Малий Стидин Рівненської області помер чоловік через отруєння алкоголем, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група Костопільського відділення поліції та експертно-криміналістична група Рівненського НДЕКЦ МВС, які виїхали одразу за отриманим повідомленням, під час поверхневого огляду тіла виявили тілесні ушкодження у виді ран, саден та синців обличчя.
Після проведення слідчих дій на місці події тіло чоловіка доставили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть чоловік помер внаслідок гострого алкогольного отруєння.
“Як з’ясували поліцейські, до трагічних наслідків призвела оковита. Чоловік, який проживав із батьками, старшим і молодшим братами, ніде не працював і систематично зловживав алкоголем. Напередодні його в чергове бачили у місцевому кафе, де він разом із односельцями вживав спиртне. Через надмірну кількість випитого 32-річний житель села Малий Стидень іще зміг пройти близько півкілометра від бару та впав біля огорожі будинку, внаслідок чого і отримав тілесні ушкодження. 29 жовтня йому мало виповнитися 33 роки”, — повідомили у поліції.
Зазначається, що відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України.
Як повідомляв УНН, 10 жовтня, від алкогольного отруєння чоловік помер на Дніпропетровщині, ще семеро було госпіталізовано.