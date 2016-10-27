Мужчина в Ровенской области умер в результате отравления алкоголем

Следственно-оперативная группа Костопольского отделения полиции и экспертно-криминалистическая группа Ровенского НИЭКЦ МВД, выехали сразу по полученному сообщению, во время поверхностного осмотра тела обнаружили телесные повреждения в виде ран, ссадин и синяков лица.

После проведения следственных действий на месте происшествия тело мужчины доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Согласно врачебного свидетельства о смерти, мужчина умер в результате острого алкогольного отравления.

"Как выяснили полицейские, к трагическим последствиям привела водка. Мужчина, который проживал с родителями, старшим и младшим братьями, нигде не работал и систематически злоупотреблял алкоголем. Накануне его в очередной раз видели в местном кафе, где он вместе с односельчанами употреблял спиртное. В результате чрезмерного количества выпитого 32-летний житель села Малый Стыдин еще смог пройти около полукилометра от бара и упал возле забора дома, в результате чего и получил телесные повреждения. 29 октября ему должно было исполниться 33 года", - сообщили в полиции.

Отмечается, что сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины.

Как сообщал УНН, 10 октября, от алкогольного отравления мужчина умер в Днепропетровской области, еще семеро были госпитализированы.