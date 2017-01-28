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Чоловік на Одещині намагався вивезти з України 12 кг бурштину

Чоловік на Одещині намагався вивезти з України 12 кг бурштину

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. На паромній переправі у пункті пропуску “Іллічівський морський торгівельний порт” українець намагався відправити до Туреччини бурштин. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ Південного регіонального управління.

Чоловік на власному автомобілі планував потрапити на теплохід “Ченка”, сполученням Чорноморськ — Хайдар-Паша (Туреччина).

З метою недопущення переміщення через Державний кордон предметів та матеріалів, заборонених для вивозу з України, спільною прикордонно-митною групою було прийнято рішення про огляд цього автомобіля.

В результаті сканування мікроавтобусу комплексом “Рапіскан”, у ньому було виявлено бурштин, прихований під обшивкою салону. Всього у конструктивних особливостях автівки було виявлено 12,1 кг необробленого бурштину.

Вантаж вилучено представниками управління боротьби з контрабандою митниці в Одеській області.

Як повідомляв УНН, близько 50 кг бурштину вилучили у жителя Рівненщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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