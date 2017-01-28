Чоловік на Одещині намагався вивезти з України 12 кг бурштину
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. На паромній переправі у пункті пропуску “Іллічівський морський торгівельний порт” українець намагався відправити до Туреччини бурштин. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ Південного регіонального управління.
Чоловік на власному автомобілі планував потрапити на теплохід “Ченка”, сполученням Чорноморськ — Хайдар-Паша (Туреччина).
З метою недопущення переміщення через Державний кордон предметів та матеріалів, заборонених для вивозу з України, спільною прикордонно-митною групою було прийнято рішення про огляд цього автомобіля.
В результаті сканування мікроавтобусу комплексом “Рапіскан”, у ньому було виявлено бурштин, прихований під обшивкою салону. Всього у конструктивних особливостях автівки було виявлено 12,1 кг необробленого бурштину.
Вантаж вилучено представниками управління боротьби з контрабандою митниці в Одеській області.
Як повідомляв УНН, близько 50 кг бурштину вилучили у жителя Рівненщини.