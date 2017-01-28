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Мужчина в Одесской области пытался вывезти из Украины 12 кг янтаря

Мужчина в Одесской области пытался вывезти из Украины 12 кг янтаря

Киев • УНН

 • 9726 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 28 января. УНН. На паромной переправе в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт" украинец пытался отправить в Турцию янтарь. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ Южного регионального управления.

Мужчина на собственном автомобиле планировал попасть на теплоход "Ченка" сообщением Черноморск - Хайдар-Паша (Турция).

С целью недопущения перемещения через Государственную границу предметов и материалов, запрещенных для вывоза из Украины, общей погранично-таможенной группой было принято решение об осмотре этого автомобиля.

В результате сканирования микроавтобуса комплексом "Рапискан", в нем был обнаружен янтарь, скрытый под обшивкой салона. Всего в конструктивных особенностях автомобиля было обнаружено 12,1 кг необработанного янтаря.

Груз изъят представителями управления по борьбе с контрабандой таможни в Одесской области.

Как сообщал УНН, около 50 кг янтаря изъяли у жителя Ровенской области.

Украинские Национальные Новости

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