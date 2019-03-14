Чисті міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися на 2,3%

КИЇВ. 14 березня. УНН. Чисті міжнародні резерви Національного банку України у лютому 2019 року зменшилися на 2,3% - до 9 млрд 348 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.