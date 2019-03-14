Чисті міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чисті міжнародні резерви Національного банку України у лютому 2019 року зменшилися на 2,3% - до 9 млрд 348 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Так, офіційні резервні активи НБУ за лютий 2019 року зменшилися на 2,9% - до 20 млрд 220 млн дол.
Валові резервні зобов'язання за лютий впали на 3,4% - до 10 млрд 872 млн грн.
Додамо, чисті міжнародні резерви НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між валовими міжнародними резервами і залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед МВФ.
Нагадаємо, у січні чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися на 0,5%.
Також нагадаємо, чисті міжнародні резерви Національного банку України у 2018 році збільшилися на 44,6% - до 9 млрд 644 млн дол.