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Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 2,3%

Киев • УНН

 • 9008 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Чистые международные резервы Национального банка Украины в феврале 2019 года уменьшились на 2,3% - до 9 млрд 348 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.

Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 2,3%

Так, официальные резервные активы НБУ за февраль 2019 года уменьшились на 2,9% - до 20 млрд 220 млн долл.

Валовые резервные обязательства за февраль упали на 3,4% - до 10 млрд 872 млн грн.

Добавим, чистые международные резервы НБУ определяются как деноминированная в долларах разница между валовыми международными резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Напомним, в январе чистые международные резервы НБУ сократились на 0,5%.

Также напомним, чистые международные резервы Национального банка Украины в 2018 году увеличились на 44,6% - до 9 млрд 644 млн долл.

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