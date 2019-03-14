Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 2,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Чистые международные резервы Национального банка Украины в феврале 2019 года уменьшились на 2,3% - до 9 млрд 348 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Так, официальные резервные активы НБУ за февраль 2019 года уменьшились на 2,9% - до 20 млрд 220 млн долл.
Валовые резервные обязательства за февраль упали на 3,4% - до 10 млрд 872 млн грн.
Добавим, чистые международные резервы НБУ определяются как деноминированная в долларах разница между валовыми международными резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним, в январе чистые международные резервы НБУ сократились на 0,5%.
Также напомним, чистые международные резервы Национального банка Украины в 2018 году увеличились на 44,6% - до 9 млрд 644 млн долл.