Чисті міжнародні резерви НБУ у січні скоротилися на 0,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чисті міжнародні резерви Національного банку України у січні 2019 року зменшилися на 0,5% - до 9 млрд 592 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Так, офіційні резервні активи НБУ за перший місяць 2019 року збереглися на рівні 20 млрд 819 млн дол.
Валові резервні зобов'язання за січень збільшилися на 0,5% - до 11 млрд 228 млн грн.
Додамо, чисті міжнародні резерви НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між валовими міжнародними резервами і залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед МВФ.
Нагадаємо, чисті міжнародні резерви Національного банку України у 2018 році збільшилися на 44,6% - до 9 млрд 644 млн дол.
Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України на 1 лютого 2019 року становили 20 млрд 819,7 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними, залишившись на рівні початку року.