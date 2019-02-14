Чисті міжнародні резерви НБУ у січні скоротилися на 0,5%

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чисті міжнародні резерви Національного банку України у січні 2019 року зменшилися на 0,5% - до 9 млрд 592 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.