Чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чистые международные резервы Национального банка Украины в январе 2019 года уменьшились на 0,5% - до 9 млрд 592 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Так, официальные резервные активы НБУ за первый месяц 2019 года сохранились на уровне 20 млрд 819 млн долл.
Валовые резервные обязательства за январь увеличились на 0,5% - до 11 млрд 228 млн грн.
Добавим, чистые международные резервы НБУ определяются как деноминированная в долларах разница между валовыми международными резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним, чистые международные резервы Национального банка Украины в 2018 году увеличились на 44,6% - до 9 млрд 644 млн долл.
Как сообщал УНН, международные резервы Украины на 1 февраля 2019 года составили 20 млрд 819,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала года.