Число жертв циклону в Африці зросло до 732 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У результаті тропічного циклону "Ідай" в Африці число загиблих досягло 732 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Повені в Мозамбіку забрали життя 417 осіб, в Зімбабве загинули 259 осіб, в Малаві - 56.
Циклон "Ідай" минулого тижня обрушився на портове місто Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину (105 миль на годину), а потім перемістився вглиб материка в Зімбабве і Малаві.
У Мозамбіку міністр заявив, що близько 1500 чоловік потребують негайної евакуації.
Департамент гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй попередив, що нові повені можуть статися, коли проливні дощі всередині країни обрушаться на низинні райони Бейра.
Нагадаємо, в Африці побоюються зростання кількості жертв циклону до 1000 осіб.