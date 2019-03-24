Число жертв циклона в Африке возросло до 732 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате удара тропического циклона "Идай" в Африке число погибших достигло 732 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56.
Циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави.
В Мозамбике министр заявил, что около 1500 человек нуждаются в немедленной эвакуации.
Департамент гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций предупредило, что новые наводнения могут произойти, когда проливные дожди внутри страны обрушатся на низменные районы Бейры.
Напомним, в Африке опасаются роста числа жертв циклона до 1000 человек.