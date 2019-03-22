В Африке опасаются роста числа жертв циклона до 1000 человек

По словам генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхаджа Ас Си, количество смертей может превысить 1000 человек, которые прогнозировал президент страны на этой неделе.

В дополнение к опасениям по поводу количества погибших, по словам Эльхаджа Ас Си, есть большие гуманитарные нужды.

"Они далеко не соответствуют масштабам проблемы. И у меня есть опасения, что мы увидим больше в предстоящие недели и месяцы, и мы должны подготовиться", - добавил он.

"Ситуация просто ужасная, другого способа описать нет... Три тысячи людей, живущих в школе с 15 классными комнатами и шестью, только шестью, туалетами", - сказал Эльхадж Ас Си после поездки в лагеря для растущего числа перемещенных лиц.

Циклон "Идай" зацепил и другие южноафриканские страны - Зимбабве и Малави. Известно о более 300 жертвах стихии.