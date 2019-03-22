В Африці побоюються зростання кількості жертв циклону до 1000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Побоювання, що кількість загиблих внаслідок потужного циклону "Ідай" може зрости через виявлення нових тіл загиблих виникли після того, як у п'ятницю в деяких частинах Мозамбіку на південному сході Африки паводкові води почали відступати. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
За словами генерального секретаря Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Ельхаджа Ас Сі, кількість смертей може перевищити 1000 осіб, які прогнозував президент країни цього тижня.
На додаток до побоювань з приводу кількості загиблих, за словами Ельхаджа Ас Сі, є великі гуманітарні потреби.
"Вони далеко не відповідають масштабам проблеми. І у мене є побоювання, що ми побачимо більше у майбутні тижні і місяці, і ми повинні підготуватися", - додав він.
"Ситуація просто жахлива, іншого способу описати немає... Три тисячі людей, які живуть в школі з 15 класними кімнатами і шістьма, тільки шістьма, туалетами", - сказав Ельхадж Ас Сі після поїздки у табори для зростаючої кількості переміщених осіб.
Циклон "Ідай" зачепив й інші південноафриканські країни - Зімбабве і Малаві. Наразі відомо про понад 300 жертв стихії.