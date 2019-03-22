В Африці побоюються зростання кількості жертв циклону до 1000 осіб

КИЇВ. 22 березня. УНН. Побоювання, що кількість загиблих внаслідок потужного циклону "Ідай" може зрости через виявлення нових тіл загиблих виникли після того, як у п'ятницю в деяких частинах Мозамбіку на південному сході Африки паводкові води почали відступати. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.