Циклон "Ідай" у південній Африці: кількість жертв становить понад 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Жертвами циклону “Ідай” у трьох країнах південної Африки, Зімбабве, Мозамбік і Малаві — стали понад 300 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Найбільша кількість загиблих, понад 200 людей, загинули в Мозамбіку. Влада прогнозує, що кількість жертв може перевищити 1 тисячу загиблих. У сусідній африканській країні Зімбабве офіційна кількість загиблих перевищила сотню.
Раніше повідомлялось про 200 загиблих на півдні Африки.
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Нагадаємо, за даними ООН і урядових чиновників, циклон “Ідай” зачепив понад 1,5 мільйонів людей у трьох країнах. У Мозамбіку понад 400 тисяч людей залишилось без даху над головою, десятки селищ буквально змиті з обличчя землі.
Портове місто Бейра у Мозамбік, де мешкає півмільйона людей, зруйноване на 90%. За прогнозами екологів, місто Бузі в Мозамбік, де мешкає майже 200 тисяч чоловік, може залишитися назавжди частково затопленим.