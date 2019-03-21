Циклон "Идай" в южной Африке: число жертв составляет более 300 человек

Наибольшее количество погибших, более 200 человек, погибли в Мозамбике. Власти прогнозируют, что число жертв может превысить 1 тысячу погибших. В соседней африканской стране Зимбабве официальное число погибших превысило сотню.

Ранее сообщалось о 200 погибших на юге Африки.

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Напомним, по данным ООН и правительственных чиновников, циклон "Идай" зацепил более 1,5 млн человек в трех странах. В Мозамбике более 400 тысячи человек остались без крыши над головой, десятки поселков буквально смыты с лица земли.

Портовый город Бейра в Мозамбик, где проживает полмиллиона человек разрушен на 90%. По прогнозам экологов, город Буге в Мозамбике, где проживает около 200 тысячи человек, может остаться навсегда частично затопленным.