Циклон “Ідай” залишив без даху над головою понад 400 тисяч людей у Мозамбіку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В результаті циклону “Ідай” та повені, яку він спричинив у Мозамбіку понад 400 тисяч людей залишилось без даху над головою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Згідно із повідомлення видання, тропічний циклон “Ідай”, що прийшов з Індійського океану, вже називають найбільшою природною катастрофою в Південній півкулі. Ураганний вітер, швидкість якого досягала 170 км/г, обрушився на Мозамбік, а також на сусідні країни Зімбабве і Малаві, привівши тут до незліченних руйнувань.
У центральній частині Мозамбіку водою затопило території площею понад 290 квадратних кілометрів. За даними Червоного Хреста, понад 400 тисяч людей залишилися без даху над головою.
Багато людей, як і раніше, рятуються від повені на дахах будинків і деревах. Авіарятувальники приходять на порятунок тим, до кого вдається дістатися, але масштаб лиха не дозволяє надати допомогу всім нужденним.
Підрозділ ООН “Всесвітня продовольча програма” організував термінову доставку гуманітарної допомоги постраждалим, але цього недостатньо, ситуація загострюється з кожною годиною.
Нагадаємо, кількість жертв циклону “Ідай” в Мозамбіку зросла до 200.
Раніше УНН повідомляв, що ООН виділила 20 млн доларів для допомоги постраждалим від циклону “Ідай”.