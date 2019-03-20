Циклон "Идай" оставил без крова более 400 тысяч человек в Мозамбике

Согласно сообщения издания, тропический циклон "Идай", пришедший из Индийского океана, уже называют крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии. Ураганный ветер, скорость которого достигала 170 км/ч, обрушился на Мозамбик, а также на соседние страны Зимбабве и Малави, приведя бесчисленные разрушения.

В центральной части Мозамбика водой затопило территории площадью более 290 квадратных километров. По данным Красного Креста, более 400 тысяч человек остались без крова.

Многие люди, как и раньше, спасаются от наводнения на крышах домов и деревьях. Авиаспасателей приходят на помощь тем, кому удается добраться, но масштаб бедствия не позволяет оказать помощь всем нуждающимся.

Подразделение ООН "Всемирная продовольственная программа" организовал срочную доставку гуманитарной помощи пострадавшим, но этого недостаточно, ситуация обостряется с каждым часом.

Напомним, количество жертв циклона "Идай" в Мозамбике выросла до 200.

Ранее УНН сообщал, что ООН выделила 20 млн долларов для помощи пострадавшим от циклона "Идай".