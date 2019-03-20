Кількість жертв циклону “Ідай” в Мозамбіку зросла до 200
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Мозамбіку Філіпе Н’юсі повідомив, що кількість жертв циклону “Ідай”, зросла до 200 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Згідно із інформацією видання, під час засідання уряду присвяченому ліквідації наслідків катастрофи, президент Мозамбіку Філіпе Н’юсі повідомив, що кількість жертв циклону “Ідай” та повені, яку він спричинив зросла до 200 осіб.
Нагадаємо, вчора Н’юсі повідомляв, що інформація від рятувальників та обсяг руйнувань свідчать про те, що кількість загиблих може перевищити тисячу осіб.
Як повідомляв УНН, ООН виділила 20 млн доларів для допомоги постраждалим від циклону “Ідай”.