Число жертв циклона "Идай" в Мозамбике выросла до 200
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Мозамбика Филипп Ньюс сообщил, что количество жертв циклона "Идай" возросло до 200 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно информации издания, на заседании правительства посвященном ликвидации последствий катастрофы, президент Мозамбика Филипп Ньюс сообщил, что количество жертв циклона "Идай" и наводнения, которую он вызвал возросло до 200 человек.
Напомним, вчера Ньюс сообщал, что информация от спасателей и объем разрушений свидетельствуют о том, что количество погибших может превысить тысячу человек.
Как сообщал УНН, ООН выделила 20 млн долларов для помощи пострадавшим от циклона "Идай".