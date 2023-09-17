Чисельність військ рф на кордоні з Норвегією скоротилася до 20% від кількості, яка там була до вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Глава збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен повідомив, що чисельність російських військ на кордоні з його країною скоротилася до 20% від тієї кількості, що дислокувалася там раніше. Про це він заявив, виступаючи після зустрічі керівників оборонних відомств країн НАТО в Осло, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Норвегія має спільний кордон із Росією в Заполяр'ї, на Кольському півострові.
За словами генерала, чисельність російських військ, розміщених в Арктиці, поблизу Норвегії, становить «20% або менше» від тієї чисельності, що була до вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Крістофферсен сказав, що президент росії володимир путін «дуже добре знає», що НАТО не становить загрози для рф.
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«На нашому кордоні, на російському кордоні, залишилося, можливо, 20% або менше (російських – - ред.) сил, ніж було до 24 лютого 2022 року, – заявив Крістофферсен на пресконференції, – якби путін вважав, що ми загрожуємо росії, він би не перекидав свої війська в Україну, щоб вести там війну».
За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, ця модель поведінки росії може бути застосована і до того, як вона ставиться до сусідньої Фінляндії після її вступу до НАТО у квітні.
Фінляндію і росію розділяє кордон протяжністю 1300 кілометрів, причому чисельність російських військ на цьому кордоні, як і в Норвегії, зараз нижча за довоєнну.
«Росія знає, що НАТО не становить загрози, тому що ми не збираємося на них нападати. В іншому випадку вони б зовсім інакше відреагували на вступ Фінляндії до НАТО», – сказав Бауер на конференції.