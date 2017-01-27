Чиновницю Мінагрополітики судитимуть за 150 тис. дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно чиновниці Міністерства аграрної політики за підозрою в отриманні 150 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
Посадовій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Чиновниці загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
За версією слідства, чиновниця МінАП (начальник відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП) вимагала та отримала від підприємця 150 тис. дол. хабара за погодження ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства.
Нагадаємо, 2 серпня 2016 року детективи НАБУ затримали начальника відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП. Під час обшуку в її автівці були вилучені грошові кошті, отримані чиновницею як хабар.